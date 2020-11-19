Захарова назвала циничной провокацией слова посла ФРГ в Литве об СССР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова посла ФРГ в Литве Маттиаса Сонна о целях СССР во Второй мировой войне — циничная провокация, передает ТАСС.

Ранее посол Германии в Литве заявил, что целью освобождения Красной армией Германии от фашизма было «установление в побежденной стране сталинского репрессивного правления».

«С учетом истории Второй мировой войны и роли Германии, ее народа в самом кровавом конфликте человечества вышеупомянутое выступление посла ФРГ в Литве прозвучало особенно цинично и вызывающе», — сказала Захарова.

Она отметила, что Москва ожидает от Берлина объяснений подобного выпада немецкого дипломата.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Побойтесь бога»: в России ответили на обвинения польского чиновника

— «Мы это фиксируем»: как восприняли статью Путина в ФРГ

— «Это не ошибка»: почему Белый дом не указал СССР в твите про войну