Комиссаров прокомментировал назначение выпускников «Школы губернаторов» врио глав регионов

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров прокомментировал назначение выпускников «Школы губернаторов» врио глав двух регионов.

«Артем Здунов является выпускником первого потока программы кадрового резерва ВШГУ, а Вячеслав Гладков закончил третий поток программы в августе этого года. Мы поздравляем наших выпускников с назначениями на эти ответственные должности. Уверен, что знания, полученные на программе кадрового резерва, помогут им в этой работе», – отметил Комиссаров.

«Несмотря на молодой возраст Артем Здунов уже имеет большой управленческий опыт, хорошо разбирается в вопросах экономики и финансов. Около 8 лет он работал в министерстве экономики Татарстана – региона, который является одним из ведущих промышленных и экономических центров России, а последние два года занимал должность главы Правительства Республики Дагестан, участвовал в проведении значимых реформ в регионе, а также координировал работу по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, – рассказал Алексей Комиссаров. – Вячеслав Гладков окончил Санкт-Петербургский государственный экономический университет, является кандидатом экономических наук. Имеет 20-летний опыт работы как на муниципальном, так и на региональном уровнях власти в разных регионах России, где курировал вопросы экономики и внутренней политики. Последние 4 года Вячеслав Гладков работал в правительстве Ставропольского края, который, как и Белгородская область, входит в ТОП-10 аграрных регионов России. Убежден, что оба кандидата смогут применить этот опыт в должностях руководителей регионов».

«Нашу программу часто называют «Школой губернаторов», это подтверждается назначениями наших участников. Всего среди выпускников трех потоков и слушателей четвертого потока программы кадрового управленческого резерва 36 человек являются главами регионов России, в том числе четверо – работают временно исполняющими обязанности губернаторов», – уточнил Алексей Комиссаров.

Он также напомнил, что 3 выпускника в настоящее время являются министрами правительства РФ, один – Генеральным прокурором России. 35 выпускников и слушателей программы занимают должности заместителей федеральных министров. Многие участники программы получали назначения во время обучения.