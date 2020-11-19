МИД РФ: США участвовали в решении вопроса о прекращении огня в Карабахе

США и Франция также принимали участие в решении вопроса о прекращении огня в Нагорном Карабахе, учитывалась их позиция как сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает RT.

Он отметил, что позиция трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ — России, США и Франции — за месяц до подписания трехстороннего соглашения (9 ноября) неоднократно излагалась на уровне президентов, министров и спецпредставителей стран-сопредседателей. По словам Лаврова, позиция в пользу незамедлительного прекращения огня и выработки механизма контроля за прекращением огня политически и психологически влияла на ситуацию.

Глава МИД РФ подчеркнул, что у США и Франции есть влияние на страны региона. Он добавил, что эти призывы сыграли важную политическую роль по созданию условий для того, «чтобы в конечном итоге согласованная благодаря титаническим усилиям лично президента России Владимира Путина договоренность, заработала».

«В моих контактах с американскими и французскими коллегами, равно как и в контактах президента Макрона с президентом Путиным по теме Нагорного Карабаха за последние дни, явно все-таки проскальзывает уязвленное самолюбие. И это печально», — сказал Лавров.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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