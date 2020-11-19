Мишустин освободил Семенова от должности замглавы Минтранса

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил заместителя министра транспорта Алексея Семенова от должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение Мишустина.

«Освободить Семенова Алексея Константиновича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.

Семенов был назначен на пост замглавы Минтранса в октябре 2018 года. До этого он с 2009 года находился на должности главы департамента программ развития Минтранса.