Более половины республиканцев считают Трампа победителем президентских выборов в США

Свыше 50% республиканцев считают, что президент США Дональд Трамп «по праву выиграл» выборы, но их украли у него в результате фальсификации результатов голосования. Об этом говорится в совместном опросе Reuters и Ipsos.

В целом 73% опрошенных согласились с тем, что кандидат-демократ Джо Байден победил на выборах и только 5% считали, что победил Трамп. Однако, когда респондентов спросили, «законно ли победил» Байден, они ответили, что с подозрением относятся к тому, как была получена победа демократа. Только 29% сторонников Республиканской партии говорили, что Байден честно выиграл выборы, а 52% заявили, что «по праву победил» Трамп.

При этом 68% республиканцев считают, что выборы были сфальсифицированы, так же думает одна треть респондентов без партийных пристрастий и 16% сторонников Демократической партии.

Опрос проводился 13-17 ноября. В нем поучаствовали 1346 респондентов, в том числе 598 демократов и 496 республиканцев.

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