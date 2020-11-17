В ГД внесли законопроект, разрешающий действующему президенту баллотироваться еще на 2 срока
Ника Пикекатлет
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Сенатор Андрей Клишас заявил, что в Госудму внесен закон, который разрешает действующему президенту России баллотироваться еще на два президентский срока. Об этом сообщает РИА «Новости».
Законопроект также вводит запрет на участие в выборах для тех кандидатов, которые имели иностранное гражданство или вид на жительство.
Кроме того, кандидат на пост главы государства не может быть моложе 25 лет.
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