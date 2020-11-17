Путин: договоренности по Карабаху позволяют справедливо урегулировать конфликт

Президент России Владимир Путин заявил, что трехсторонние договоренности по Карабаху создали условия для долгосрочного урегулирования в регионе на справедливой основе в интересах Баку и Еревана. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что договоренности соблюдаются — полностью прекращены боевые действия, обстановка в регионе стабилизировалась.

«Таким образом, созданы условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса, причем на справедливой основе, в интересах как азербайджанского, так и армянского народов», — сказал российский лидер, выступая на саммите БРИКС в формате видеоконференции.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Часть армянских граждан восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. Он отметил, что если бы договор не был подписан, Армения потеряла бы еще больше территорий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, назвал подписание заявления капитуляцией Армении.

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