Россиянам объяснили, как обанкротиться с пользой и минимальными рисками

Юрист Алексеева: не надо пытаться переписать квартиры и машины перед банкротством

Институт личного банкротства действует в России с октября 2015 года, и с тех пор число граждан, обращающихся к этой процедуре, стабильно растет. По словам руководителя юридического отдела Stepanov Group Виктории Алексеевой, при грамотном сопровождении и добросовестном поведении должника можно не только списать значительную часть долгов, но и минимизировать потери имущества. Об этом она рассказала «Газете.Ru».

Банкротством признается неспособность гражданина исполнять финансовые обязательства. Если суд подтверждает неплатежеспособность, активы, подлежащие реализации, продаются на торгах, а вырученные средства направляются кредиторам. После завершения процедуры человек освобождается от дальнейшего исполнения долговых обязательств. Причем на любом этапе возможно заключение мирового соглашения.

При этом закон устанавливает исключения: не подлежат списанию долги по алиментам, компенсации вреда жизни и здоровью, морального вреда, ущерба имуществу, а также обязательства, возникшие уже после начала процедуры банкротства.

«Главное преимущество банкротства — прекращение начисления штрафов и пеней, а также защита от давления со стороны кредиторов. Закон о несостоятельности регулярно корректируется. В 2020 году появилась возможность банкротства по упрощенной схеме, а в 2024 году должникам разрешили сохранять ипотечное жилье и продавать его самостоятельно по рыночной цене», — объясняет Алексеева.

В России доступны два формата личного банкротства — судебный и внесудебный. В арбитражный суд обращаются, если долг превышает 500 тыс. рублей, просрочка длится более трех месяцев и нет реальной возможности рассчитаться с кредиторами. Внесудебная процедура подходит при задолженности от 25 тыс. до 1 млн рублей при условии отсутствия имущества для реализации и открытых исполнительных производств.

«Преимущество «упрощенной» схемы — отсутствие госпошлины и расходов на арбитражного управляющего, а также фиксированный срок в шесть месяцев. Судебная процедура обходится дороже и может длиться годами», — напоминает юрист.

Чтобы не продавать имущество, можно реструктуризировать долг — это один из этапов банкротства. Суд выбирает этот вариант, когда у должника есть стабильный доход и возможность постепенно гасить обязательства. В этом случае согласовывается график платежей, снижается ежемесячная нагрузка или процентная ставка. Имущество сохраняется, а кредитная история не получает статуса банкротства.

«Попытки срочно переписать квартиры, автомобили или доли в бизнесе на родственников перед подачей на банкротство могут обернуться серьезными последствиями. Если сделка совершена менее чем за три года до начала процедуры, ее вправе оспорить кредиторы или финансовый управляющий. Имущество вернут в конкурсную массу, а сам процесс затянется», — предупреждает Алексеева.

Более того, суд может признать должника недобросовестным и отказать в списании долгов. В отдельных случаях возможна административная или даже уголовная ответственность — вплоть до обвинений в фиктивном банкротстве. Но не каждая сделка накануне процедуры автоматически считается подозрительной. Закон не запрещает распоряжаться имуществом, однако такие действия требуют точного юридического расчета.

«Опасность представляют сокрытие имущества и доходов, предоставление неполных сведений управляющему, оформление новых кредитов, открытие счетов, уклонение от участия в процессе», — поясняет эксперт. Также она подчеркивает: банкротство требует полной прозрачности. Суд, как правило, идет навстречу тем, кто действует добросовестно, — в этом случае по итогам процедуры гражданин действительно получает освобождение от долгов.

