Росавиация: в аэропорту Калуги введены ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказано в сообщении, опубликованном в 6:45 мск.

Днем 27 февраля аэропорты Казани, Нижнекамска (Бегишево), Самары, Чебоксар, Оренбурга и Ульяновска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Вечером 26 февраля в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево на фоне угрозы атаки БПЛА вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде принял 10 самолетов, которые следовали в воздушные гавани Москвы.

Украина уже несколько дней проводит массированные атаки на Россию беспилотными летательными аппаратами. Некоторые эксперты пишут о том, что Вооруженные силы Украины накопили БПЛА и теперь будут регулярно «кошмарить» российские регионы. Закончатся ли у Киева запасы дронов, как бороться с такими атаками и при чем тут Леонид Брежнев — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее Чувашию пытались атаковать две ракеты.