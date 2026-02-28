Размер шрифта
Россияне рассказали, сколько платят за услуги ЖКХ

«Финансы Mail»: 46% опрошенных россиян платят за услуги ЖКХ 5–10 тыс. руб. в месяц
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Чаще всего россияне платят за услуги ЖКХ от 5 тыс. до 10 тыс. рублей в месяц — 46% респондентов назвали эту сумму. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

45% платят от 10 тыс. до 20 тыс. рублей в месяц. Больше 20 тыс. рублей платят только 5% участников опроса. Крупные платежки за ЖКХ чаще всего приходят жильцам новых домов повышенной комфортности, загородных коттеджных поселков и частных домов, которые отапливаются электричеством. В последнем случае сумма платежа может превышать 50–70 тыс. рублей зимой.

От 1 тыс. до 5 тыс. рублей за ЖКУ платит чуть больше 5% россиян. Это частный сектор с меньшим количеством «удобств» и жители квартир малой площади.

Меньше 1 тыс. рублей в месяц за услуги ЖКХ платят только 0,3% участников опроса. Это обладатели жилья в частном секторе, которые не платят за отопление, водопровод и канализацию, а только за свет и газ.

В опросе приняли участие более 15 тыс. россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

Ранее стало известно, при каких условиях россиянам могут отключить услуги ЖКХ.

 
