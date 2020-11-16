Додон хочет оспорить в суде победу Санду на выборах президента Молдавии

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что планирует оспорить в суде победу на выборах главы республики лидера проевропейской Партии действия и солидарности Майи Санду. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, его избирательный штаб зафиксировал «беспрецедентное количество нарушений во время выборов».

«Мы будем проверять их. Пройдем по всем судебным инстанциям. Если они подтвердят, что все соответствовало законам, то мы поставим точку в этой избирательной кампании», — рассказал Додон.

Он также отметил, что среди нарушений были зарегистрированы подвоз и подкуп избирателей, а также препятствия для голосования избирателей из Приднестровья.

Ранее 16 ноября ЦИК Молдавии по итогам обработки 100% протоколов во втором туре выборов президента страны объявил о победе главы проевропейской Партии действия и солидарности Майи Санду. Санду набрала 57,75% голосов. Действующий президент Игорь Додон получил 42,25% во втором туре. Явка на выборах составила 52,78%.

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