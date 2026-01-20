Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Мосгорсуд продлил срок ареста экс-замглавы Минобороны Иванова

Суд на три месяца продлил арест бывшему замглавы Минобороны Иванову
Илья Питалев/РИА Новости

Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему замглавы Минобороны России Тимуру Иванову до 23 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок ареста в отношении обвиняемого Иванова Тимура Вадимовича на три месяца, то есть до 23 апреля 2026 года», — заявил судья Дмитрий Гордеев во время заседания.

В свою очередь защита заявила, что обжалует продление стражи Иванову.

В этот раз судебное заседание вновь прошло в закрытом для прессы режиме. Следователь объяснил это «тайной предварительного следствия».

5 декабря Пресненский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход РФ особняк Иванова в центре Москвы.

1 июля Мосгорсуд признал бывшего замглавы Минобороны виновным в растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-замминистра приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб.

В настоящее время он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей.

Ранее Тимур Иванов объяснил происхождение своих особняков.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27663889_rnd_7",
    "video_id": "record::d1a58719-e847-45bd-bb3b-93005a012d41"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+