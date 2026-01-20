Мосгорсуд продлил срок ареста экс-замглавы Минобороны Иванова

Суд на три месяца продлил арест бывшему замглавы Минобороны Иванову

Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему замглавы Минобороны России Тимуру Иванову до 23 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок ареста в отношении обвиняемого Иванова Тимура Вадимовича на три месяца, то есть до 23 апреля 2026 года», — заявил судья Дмитрий Гордеев во время заседания.

В свою очередь защита заявила, что обжалует продление стражи Иванову.

В этот раз судебное заседание вновь прошло в закрытом для прессы режиме. Следователь объяснил это «тайной предварительного следствия».

5 декабря Пресненский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход РФ особняк Иванова в центре Москвы.

1 июля Мосгорсуд признал бывшего замглавы Минобороны виновным в растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-замминистра приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб.

В настоящее время он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей.

Ранее Тимур Иванов объяснил происхождение своих особняков.