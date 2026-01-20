Мосгорсуд продлил срок ареста экс-замглавы Минобороны Иванова

Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему замглавы Минобороны России Тимуру Иванову до 23 апреля. Об этом сообщает ТАСС.
«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок ареста в отношении обвиняемого Иванова Тимура Вадимовича на три месяца, то есть до 23 апреля 2026 года», — заявил судья Дмитрий Гордеев во время заседания.
В свою очередь защита заявила, что обжалует продление стражи Иванову.
В этот раз судебное заседание вновь прошло в закрытом для прессы режиме. Следователь объяснил это «тайной предварительного следствия».
5 декабря Пресненский суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход РФ особняк Иванова в центре Москвы.
1 июля Мосгорсуд признал бывшего замглавы Минобороны виновным в растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-замминистра приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб.
В настоящее время он проходит обвиняемым по делу о получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей.
Ранее Тимур Иванов объяснил происхождение своих особняков.