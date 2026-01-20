В Госдуме назвали «Совет мира» Трампа элитарным клубом за миллиард долларов

«Совет мира», который хочет сформировать президент США Дональд Трамп, напоминает закрытый элитарный клуб с высокой стоимостью участия. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, отметив, что организация призвана заменить ООН.

«Трамп прямо сейчас занимается строительством новой системы международной безопасности. Его Совет мира явно призван заменить ООН, которая давно уже не справляется с выполнением возложенных на нее функций. Американский президент прежде всего — бизнесмен, и сделать пытается закрытый элитарный клуб, стоимость участия в котором тут же оценил в миллиард долларов. В этом есть и положительное — Россия и Белоруссия в этот клуб приглашены, как равные партнеры — и отрицательное. Мы бы и сами могли выступить с такого рода предложениями, включив в число основателей не одних только представителей западного мира. Китай, Индия, Бразилия — весомые политические игроки, которые непременно должны участвовать, а Россия достойна того, чтобы быть в числе инициаторов, а не приглашенных», — сказал он.

О формировании «Совета мира» по урегулированию конфликта в секторе Газа президент США Дональд Трамп объявил 16 января. В числе приглашенных оказались в том числе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Газета Financial Times назвала приглашение президента РФ знаком того, что Трамп стремится сохранить теплые отношения с Россией, несмотря на то, что Москва занимает жесткую позицию по отношению к мирному плану Вашингтона по Украине.

Учреждение этой организации входило в мирный план Трампа по Газе наряду с размещением в регионе международных сил. Целью «Совета мира» является содействие стабильности, обеспечение мира и восстановление «надежного и законного» управления в регионах, где произошли конфликты или есть риск их возникновения. Что известно о совете — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп раскритиковал Макрона за отказ присоединится к «Совету мира» и пригрозил пошлинами.