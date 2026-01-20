Размер шрифта
В якутском историческом парке подросток умер из-за придавившего его танка

Telegram-канал «Прокуратура Республики Саха (Якутия)»

Подросток из Якутска погиб из-за танка на территории местного парка. Об этом сообщает Sakhaday.

Инцидент произошел в парке «Россия – моя история», где были установлены несколько танков. По данным издания, молодой человек залез под один из них. После чего его придавило конструкцией.

Информацию о произошедшем подтвердил глава города Евгений Григорьев. По его словам, подростку было 16 лет, он учился в местной школе.

По данным СМИ, на каждом экспонате была табличка, предупреждающая о том, что не стоит залезать в танки и делать другие подобные действия.

Сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту произошедшего. По версии специалистов, юноша проник в конструкцию через нижний люк, после чего его ударило одной из конструкций.

Во время проверки сотрудники ведомства выяснят, обеспечивали ли представители парка безопасность посетителям на должном уровне. После необходимых мероприятий примут меры прокурорского реагирования.

Ранее машина придавила женщину к стене аптеки в Калининградской области.

