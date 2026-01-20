Россия рассмотрит предложение Трампа об участии в «Совете мира»

Россия внимательно рассмотрит инициативу президента США Дональда Трампа о создании «Совета мира» и приглашение участвовать в его работе. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, передает ТАСС.

США пригласили в «Совет мира» около 60 стран. Его задачи, которые обозначены в уставе, выходят за рамки одного региона и подразумевают «регулирование каких-то конкретных ситуаций», отметил Вершинин.

«В любом случае все это необходимо очень внимательно рассматривать», — сказал замглавы министерства.

До этого американский президент Дональд Трамп сообщил о приглашении своего российского коллеги Владимира Путина в «Совет мира».

По мнению политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, Трамп, приглашая Путина и других глав государств в Совет, пытается создать альтернативу существующим международным форматам. Он также допустил, что президент США хочет на новой площадке апробировать передовые решения по деэскалации, чтобы в дальнейшем применить этот опыт в других горячих точках.

Ранее Трамп раскритиковал Макрона за отказ присоединится к «Совету мира» и пригрозил пошлинами.