В Кремле прокомментировали победу Санду на выборах в Молдавии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с уважением относятся к выбору граждан Молдавии в пользу лидера Партии действия и солидарности Майи Санду.

По его словам, российской стороне еще предстоит наладить рабочие отношения с новым президентом республики.

«Рассчитываем, что их удастся наладить. Россия ценит взаимоотношения с молдавским народом. Наши отношения должны основываться на взаимовыгодной базе с учетом интересов обеих сторон», — сказал Песков.

Ранее 16 ноября ЦИК Молдавии по итогам обработки 100% протоколов во втором туре выборов президента страны объявил о победе главы проевропейской Партии действия и солидарности Майи Санду. Санду набрала 57,75% голосов. Действующий президент Игорь Додон получил 42,25% во втором туре. Явка на выборах составила 52,78%.

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