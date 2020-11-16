Санду лидирует на выборах главы Молдавии

Экс-премьер Молдавии и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента республики. Как сообщает РИА «Новости», она набирая 51,46% голосов после обработки более 90% протоколов с избирательных участков, передает ЦИК.

Санду пока лидирует на выборах президента с 51,46% голосов, за Додона проголосовали 48,54% избирателей.

Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей.

В Молдавии проходит второй тур выборов президента страны. В нем участвуют глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, заручившаяся поддержкой 36,1% избирателей, и действующий президент Игорь Додон с результатом в 32,6%. Выборы на территории Молдавии завершатся в 22.00 мск.

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