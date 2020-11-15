В штабе Байдена прокомментировали слова Трампа о выборах

Помощник демократа Джо Байдена Рон Клайн, которого политик намерен сделать руководителем аппарата Белого дома, прокомментировал слова действующего президента США Дональда Трампа о прошедших в стране выборах. Об этом он сказал в интервью NBC.

Он отметил, что заявление Трампа никак не повлияет на ситуацию в стране.

«Twitter Дональда Трампа не делает Джо Байдена президентом или наоборот. Американский народ это сделал», — подчеркнул Клайн.

По его словам, заявления главы Белого дома в очередной раз подтверждают победу Байдена в борьбе за президентское кресло.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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