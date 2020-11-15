Захарова призвала польские власти бороться с осквернением памятников, а не с РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что властям Польши нужно бороться с осквернением памятников воинам Красной Армии вместо обвинений Москвы в манипуляциях против имиджа Варшавы. Об этом она написала в своем Facebook.

Так дипломат ответила на слова пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина. Ранее он назвал Россию наибольшей угрозой для Польши, и заявил, что Москва стремится выставить Польшу страной, которая регулярно доставляет Европе проблемы. По словам Жарина, российская сторона совершает в отношении республики хакерские атаки, дипломатические выпады и провокации.

«Да побойтесь Бога, Станислав. Столько лжи и грязи, сколько на Россию вылили польские политики, хватило бы на удобрение райских садов», — написала Захарова.

Она призвала власти Польши находить и наказывать тех, кто оскверняет расположенные на территории страны памятники воинам Красной армии, которые освобождали Европу.

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