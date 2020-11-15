Штабу Трампа пришлось закрыть горячую линию после розыгрышей сторонников Байдена

В избирательный штаб действующего президента США Дональда Трампа поступали многочисленные ложные звонки сторонников демократа Джо Байдена, которые насмехались из-за «победы» своего кандидата, а после бросали трубку. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Телеканал отмечает, что это стало причиной закрытия горячей линии, которая была создана для приема заявок о выявленных случаях мошенничества при подсчете бюллетеней избирателей.

«Штаб Трампа закрыл свою горячую линию по мошенничеству на выборах примерно через неделю после начала ее работы, подтвердил представитель штаба», — добавило СМИ.

При этом телеканал уточнил, что теперь заявки будут приниматься онлайн на специальном сайте, организованном командой Трампа.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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