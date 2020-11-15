В Баку опровергли сообщения об отзыве посла из РФ

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что информация об отзыве посла в России Полада Бюльбюль оглы не соответствует действительности, передает РИА «Новости».

«Распространенная некоторыми СМИ информация об отзыве чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в РФ не соответствует действительности», — говорится в сообщении МИД.

Дипломаты отметили, что отзыв посла из какой-либо страны — прерогатива президента, а вся соответствующая информация всегда публикуется на официальных источниках.

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