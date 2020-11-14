Пашинян и Путин выступили за сохранение стабильности в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора в субботу заявили о необходимости сохранения стабильности на линии соприкосновения в Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службе армянского камбина.

«Собеседники подчеркнули важность сохранения стабильности в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября по нагорнокарабахскому конфликту и на линии соприкосновения. Пашинян и Путин обсудил вопросы, связанные с ситуацией в зоне нагорнокарабахского конфликта», — говорится в сообщении.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

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