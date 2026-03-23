Бывший американский чиновник заявил об интересе США к «Северным потокам»

Экс-советник Трампа Пападопулос: США интересны инвестиции в «Северные потоки»
Hannibal Hanschke/Reuters

Экс-советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил в интервью РИА Новости, что Соединенные Штаты проявляют интерес к инвестициям в газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2».

По мнению собеседника агентства, трубопроводы являются «крайне важными и очень интересными проектами для потенциальных инвестиций США». Пападопулос выразил уверенность, что сотрудничество Москвы и Вашингтона, в том числе в энергетической сфере, может восстановиться после снятия санкций.

В феврале издание Berliner Zeitung писало, что Соединенные Штаты запустили переговоры о возобновлении работы газопроводов «Северный поток». В материле отмечалось, что Вашингтон хочет не только вернуть российский газ в Европу, но и установить над поставками полный контроль. Как отмечало Berliner Zeitung, в случае успеха США фактически лишат Евросоюз энергетического суверенитета, а европейские лидеры могут остаться в стороне от кулуарной дипломатии.

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли взрывы. На момент инцидента прокачка газа по первому маршруту была приостановлена для технического обслуживания, а второй маршрут еще не ввели в коммерческую эксплуатацию. В результате взрывов три из четырех ниток получили серьезные повреждения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европарламенте призвали вернуться к закупкам российской нефти.

 
Губернатор под прицелом дрона, взлом умных колонок и тысячная шайба Овечкина. Что нового к утру 23 марта
