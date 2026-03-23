Россиян предупредили о том, что клещи Хиаломма могут бегать за людьми со скоростью муравья

«Клещи-мутанты» (Хиаломма), которые распространяются в России, имеют другой стиль охоты и могут бежать за человеком со скоростью муравья. Об этом «Москве 24» рассказал сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ Вадим Марьинский.

По его словам, этот более крупный вид может преследовать жертву, ориентируясь на вибрации почвы. Он является переносчиком Крымской геморрагической лихорадки.

«Защита от Хиаломма такая же, как от всех иксодовых клещей: нужно использовать репелленты для одежды и обуви. Существует мнение, что эти клещи не реагируют на такие вещества, но это не совсем так. Просто из-за своей высокой подвижности они быстрее перемещаются и могут преодолеть узкую полоску обработанной поверхности», – объяснил Марьинский.

Для полной защиты от клещей эксперт призвал надевать высокие ботинки, а также заправлять штаны в носки и обрабатывать всю одежду и обувь репеллентом. При обнаружении клеща важно срочно обратиться в медицинское учреждение.

Биолог Дмитрий Сафонов до этого говорил, что на юге России появились гигантские клещи-мутанты Hyalomma (хиаломма), которые отличаются от обычных тем, что не живут в траве, а преследуют человека с невиданной для членистоногих скоростью. Это настоящие «охотники», которые переносят возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от клещей-гигантов.