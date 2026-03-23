Стало известно число пострадавших из-за инцидента в аэропорту Нью-Йорка

NYP: не менее четырех человек пострадали при аварии в аэропорту Нью-Йорка
Не менее четырех человек пострадали в результате столкновения самолета Air Canada Express с пожарной машиной в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия. Об этом сообщила газета The New York Post.

По ее информации, четверо пожарных, находившиеся в автомобиле в момент инцидента, получили тяжелые травмы. Отмечается, что на борту самолета во время столкновения находились около 100 пассажиров, их состояние оценивается.

23 марта в аэропорту Ла-Гуардия самолет столкнулся с пожарной машиной на взлетно-посадочной полосе. Как писало издание Life со ссылкой на SHOT, речь шла о пассажирском воздушном судне Bombardier CRJ-900. Отмечалось, что в результате столкновения пострадали десятки человек.

После инцидента сервис Flightradar24 сообщил о временном закрытии аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Там добавили, что после высадки пассажиров из самолета носовая часть самолета была приподнята.

Ранее в аэропорту Пхукета самолет совершил жесткую посадку.

 
Губернатор под прицелом дрона, взлом умных колонок и тысячная шайба Овечкина. Что нового к утру 23 марта
