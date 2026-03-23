Россиянам рассказали, как метод «6 к 1» помогает экономить на продуктах

Метод «6 к 1», который помогает одновременно упорядочить продуктовые покупки, сократить лишние траты и сделать питание более сбалансированным, набирает популярность среди россиян. Об этом «Газете.Ru» рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева.

Она объяснила, что суть метода заключается в простой системе планирования: человек заранее распределяет покупки по основным категориям продуктов и подстраивает список под свои запасы, сезон и акции в магазинах. Название «6 к 1» условно отражает распределение «6 овощей + 1 что-то приятное для себя».

По словам Матвеевой, стоит начинать стоит не с похода в супермаркет, а с ревизии дома: нужно проверить, что уже есть в холодильнике, морозильнике и кухонных шкафах, посмотреть сроки годности и понять, какие продукты нужно использовать в первую очередь. Такой подход помогает не покупать одно и то же повторно и снижает риск того, что часть еды в итоге придется выбросить, пояснила Матвеева. После этого стоит продумать несколько блюд на неделю и распределить их по дням, посоветовала эксперт. Это делает траты более понятными, а меню — более собранным, уточнила Матвеева.

«В основе метода лежит условная формула, по которой на неделю выбирают шесть овощей, пять фруктов, четыре источника белка, три крахмалистых продукта, два соуса и одну приятную покупку для себя. В качестве примера это могут быть огурцы, помидоры, морковь, перец, шампиньоны и брокколи, а также яблоки, бананы, груши, апельсины и манго. В белковую часть корзины могут входить яйца, сыр, орехи, мясо или птица, а к продуктам с крахмалом — картофель, рис и паста. При этом список не является жестким правилом: его нужно менять с учетом того, что уже есть дома, какие продукты сейчас в сезоне и какие предложения действуют в магазинах», — отметила Матвеева.

По ее словам, сезонность в такой системе играет важную роль. Весной, например, в список можно включать капусту, картофель, брокколи, а также киви, черешню и раннюю клубнику, предложила эксперт. Сезонные продукты часто обходятся дешевле и позволяют разнообразить рацион без лишней нагрузки на бюджет, пояснила финансист. Дополнительно сэкономить помогают программы лояльности и кешбэк-сервисы, особенно если заранее понимать, какие категории товаров нужны в ближайшую неделю, добавила Матвеева.

Еще одно преимущество метода в его гибкости, считает эксперт. Один и тот же набор продуктов можно использовать для разных блюд — от салатов до супов и запеканок, сказала финансист. Это помогает не только экономить, но и чаще готовить дома, уверена Матвеева. По ее словам, главный плюс метода «6 к 1» не в разовой выгодной покупке, а в постепенном изменении потребительских привычек. Регулярное планирование делает расходы более прогнозируемыми, упрощает выбор в магазине и в итоге положительно влияет и на бюджет, и на качество питания, заключила Матвеева.

