СНБ Армении сообщает о предотвращении попытки убийства Пашиняна

Служба национальной безопасности Армении предотвратила попытку убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна, сообщается на сайте ведомства.

СНБ выявила случаи незаконного приобретения и хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ группой лиц с целью совершения покушения на Пашиняна и узурпации власти в Армении, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что по подозрению в подготовке убийства Пашиняна задержан экс-глава СНБ Армении Артур Ванецян.

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