МИД ответил на заявление посла Азербайджана о сбитом Ми-24

МИД России прокомментировал заявление посла Азербайджана в Москве Полада Бюльбюль Оглы о сбитом российском вертолете Ми-24, передает РИА «Новости».

В ведомстве назвали слова дипломата, объяснившего крушение вертолета фразой «на войне как на войне», большой ошибкой.

МИД отметил, что, если бы Россия руководствовалась таким принципом, то ответный удар был бы «сокрушительным».

Однако Москва приняла слова Баку о признании вины в гибели Ми-24 и соответствующие извинения.

В МИД также заявили, что ждут реализации обещаний Азербайджана о проведении расследования и наказании виновных в крушении вертолета.

Ранее Оглы прокомментировал крушение российского вертолета Ми-24 фразой «на войне как на войне — всякое может быть».

До этого стало известно, что российский Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий. Азербайджан признал вину в крушении вертолета и заявил, что сбил его случайно.