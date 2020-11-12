CNN: Трамп не признает поражения до оглашения итогов голосования в Джорджии

Действующий президент США Дональд Трамп не намерен признавать своего поражения на выборах до окончания пересчета голосов в ключевом штате Джорджия к 20 ноября. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к американскому лидеру.

Так, по информации канала, сейчас Дональд Трамп находится в «удрученном состоянии». Многие члены семьи политика и ближайшие советники уговаривают его продолжать оспаривать итоги голосования в суде, другие же, в том числе его дочь Иванка, без энтузиазма воспринимают эти попытки.

Сам же президент, по словам источников, намерен дождаться окончания пересчета голосов в Джорджии, которое завершится 20 ноября. В случае проигрыша в этом штате, он сделает заявление о поражении.

Кроме того, собеседники телеканала утверждают, что президент оказался сильно расстроен «предательством» со стороны лидеров европейских стран, которые поспешили поздравить его конкурента Джозефа Байдена с победой на выборах.

В настоящее же время Трамп продолжает работу в Овальном кабинете, задерживаясь в нем на значительно большее время, чем предписывает ему рабочий график, утверждает CNN.

Штат Джорджия расположен на Восточном побережье США, он традиционно считается «колеблющимся» и приносит победителю 16 голосов выборщиков.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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