Лидер демократов в Сенате США призвал признать победу Байдена

Лидер Демократической партии в американском Сенате Чак Шумер призвал республиканцев признать победу Джозефа Байдена на президентских выборах, сообщает РИА «Новости».

«Обращаюсь к моим коллегам-республиканцам в сенате: Байден выиграл, давайте двигаться дальше, настало время работать с нами над разрешением кризиса и вместе работать над решением проблем», — сказал Шумер.

По его словам, какие бы шаги сейчас ни предпринимал действующий президент Дональд Трамп, общий исход выборов это не изменит.

Он также призвал сенаторов «прекратить отрицать реальность» и продолжить работу «на благо американцев».

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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