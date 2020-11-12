Москва уже приняла зеркальные санкции против представителей ФРГ и Франции

Россия уже приняла зеркальные санкции в отношении ряда представителей ФРГ и Франции в связи с ситуацией с блогером Алексеем Навальным, европейские партнеры вскоре будут уведомлены об этом. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что со стороны Москвы ответные санкции будут зеркальными, так как санкции Евросоюза с связи с Навальным прямо затронули руководящих сотрудников администрации президента России.

«Они уже приняты, об этом вскоре мы сообщим нашим германским и французским коллегам», — уточнил российский министр, отметив, что эти санкции затронут руководящих сотрудников аппаратов руководителей Германии и Франции.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лавров: ЕС продолжает «штамповать» нелегитимные санкции против России

— МИД объяснил, зачем Западу нужен «спектакль с отравлением» Навального

— Небензя: РФ готова к обсуждению ситуации с Навальным в СБ ООН