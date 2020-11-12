Десять лидеров оппозиции задержаны после митинга в Ереване

Десять оппозиционных политиков заключены под предварительный арест по обвинению в организации или участии в незаконном собрании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Специальной следственной службы (ССС) Армении.

Арестованы лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, глава «Родины», экс-директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян и представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян. Также сообщается об аресте Гарника Исагуляна, Сурена Суренянца, Гегама Манукяна, Давида Амбарцумяна, Ары Саакяна, Эдуарда Шармазанова и Артура Казиняна.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. После подписания документа в Ереване начались протесты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Ереване полиция задержала нескольких организаторов оппозиционного митинга

— Оппозиция Армении объявила о парламентском кризисе

— СНБ Армении арестовала бывшего вице-спикера парламента Шармазанова