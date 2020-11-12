Небензя: Россия может задуматься о выходе из ОЗХО

Россия может задуматься о том, чтобы выйти из Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), если эта структура продолжит штамповать решения по неугодным Западу правительствам, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Его слова передает РИА «Новости».

«Если она совсем потеряет всякий авторитет и станет просто местом для штамповки решений по неугодным режимам, наверное, об этом можно будет подумать. Но мы не делаем таких резких движений — о выходе оттуда… И другим не рекомендуем», — сказал Небензя.

В качестве примера предвзятого отношения ОЗХО дипломат привел ситуацию с обвинениями в адрес властей Сирии в применении химического оружия, которые в Москве и Дамаске считают бездоказательными.

При этом Небензя отметил, что РФ в целом считает ОЗХО важной организацией. Она немало сделала для предотвращения производства и применения химического оружия, добавил постпред.

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