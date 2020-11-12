Додон готов привиться российской вакциной от COVID-19

Президент Молдавии Игорь Додон выразил готовность привиться российской вакциной от нового коронавируса в числе первых. Об этом он сказал в эфире телеканала REN Moldova.

По словам главы государства, Молдавия до конца ноября рассчитывает получить от России 100-150 тысяч доз препарата от COVID-19. Политик отметил, что Кишинев уже договорился о поставках вакцины с российской стороной.

«Первыми будут прививаться те, кто работает на первой линии, но и я готов привиться в числе первых, чтобы люди не боялись», — сказал Додон.

Он отметил, что вакцинирование от коронавирусной инфекции в стране должно быть бесплатным и добровольным. Первыми вакцины получат врачи, учителя, а также сотрудники пограничной службы, добавил молдавский лидер.

По последним данным, за весь период пандемии в Молдавии выявили 84 707 случаев COVID-19, 1 950 больных скончались.

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