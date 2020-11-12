СНБ Армении арестовала бывшего вице-спикера парламента Шармазанова

Бывший вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов был арестован Службой национальной безопасности республики по обвинению в организации незаконного собрания, передает ТАСС со со ссылкой на его помощника Гегама Петросяна.

По его словам, СНБ решила отправить Шармазанова под предварительный арест на 72 часа.

Как рассказал РИА «Новости» адвокат Тигран Атанесян, силовики задерживают «всех активных политических деятелей, чтобы лишить лидерства (протестующих. — «Газета.Ru».)».

Ранее протестующие выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну, который подписал мирное согласие по непризнанному Нагорному Карабаху. Оппозиция требует от политика ухода в отставку.

До этого главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. После подписания документа в Ереване начались протесты.

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