В ОДКБ оценили прекращение боевых действий в Карабахе

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оценила прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил генсек организации Станислав Зась, передает ТАСС.

«Мы положительно оцениваем сам факт прекращения боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта», — сказал генсек.

Он также положительно оценил решение о вводе в регион российских миротворцев, отметив, что Россия является «существенным сдерживающим фактором неприменения силы конфликтующими сторонами».

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион. После подписания соответствующего документа в Ереване недовольные соглашением люди ворвались в здание правительства страны.

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