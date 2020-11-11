Песков рассказал о задачах российских миротворцев в Карабахе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что задачи российских миротворцев в Нагорном Карабахе предстоит еще уточнить, поскольку эти функции не были конкретизированы в совместном заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении.
«Миротворческий контингент будет обеспечивать поддержание прекращения огня и остановки всех военных действий. Другие нюансы еще предстоит уточнить», — сказал представитель Кремля.
При этом он добавил, что разговоров относительно охраны религиозных объектов не было, и сложно сказать, войдет это в обязанности миротворцев или нет.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион. После подписания соответствующего документа в Ереване недовольные соглашением люди ворвались в здание правительства страны.
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