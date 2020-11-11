Умер премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа. Об этом сообщает Bahrain News Agency со ссылкой на заявление королевского двора.

Отмечается, что премьер Бахрейна, который также являлся дядей короля страны Хамада ибн Иса Аль Халифа, скончался утром 11 ноября в клинике в США.

В связи с кончиной члена королевской семьи в стране объявлен недельный траур и припущены государственные флаги. Работа министерств и ведомств королевства будет приостановлена на три дня, начиная с 12 ноября.

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