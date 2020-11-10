Тихановская признала необходимость смены тактики протестов в Белоруссии

Белорусской оппозиции следует изменить тактику проведения протестных акций, заявила бывший кандидат на пост президента страны Светлана Тихановская. Ее слова приводит ТАСС.

«Нам сейчас необходимо менять тактику для того, чтобы людей не подставлять», — пояснила Тихановская.

По ее словам, в настоящее время уже ведется большая работа, однако детали не могут быть раскрыты.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Мы выстоим»: Лукашенко предупредил оппозицию

— В суды Белоруссии направлено более 100 уголовных дел о массовых беспорядках

— Более 1 тысячи человек были задержаны на воскресных акциях протеста в Белоруссии