СМИ: команда Байдена может обратиться в суд из-за задержки в передаче власти

Команда кандидата в президенты США Джо Байдена, названного рядом СМИ победителем президентской гонки, может подать судебный иск из-за задержки в передаче власти. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на заявления информированных источников.

По заявлениям источников, у Байдена есть несколько рычагов», судебный иск «безусловно возможен».

Задержка из-за отказа действующего президента США Дональда Трампа признать свое поражение лишает команду Байдена доступа к $6,3 млн федерального финансирования и секретной информации, а также препятствует доступу в Госдепартамент, указано в сообщении.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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