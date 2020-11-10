Путин: Россия готова работать со всеми странами по поставкам вакцин от COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова работать со всеми странами по поставкам вакцин от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

«Мы готовы работать со всеми странами мира и, конечно, со всеми нашими партнерами в рамках ШОС», — сказал Путин на саммите Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС).

Он подчеркнул, что в таком лекарстве нуждаются люди по всей планете.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 51 млн заболевших, 36 млн выздоровели, больше 1,2 миллиона человек скончались. В России выявили уже почти 1,8 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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