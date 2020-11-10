Коронавирус выявили у министра финансов Украины
Коронавирусную инфекцию выявили у министра финансов Украины Сергея Марченко, сейчас он находится на больничном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-службы минфина.
«В настоящее время министр финансов Украины Сергей Марченко находится на больничном из-за COVID-19. На этот период выполнение обязанностей министра возложено на первого заместителя министра финансов Дениса Улютина», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Марченко участвует в рабочем процессе дистанционно.
Согласно последним данным украинского минздрава, с начала эпидемии на Украине выявлено 479 197 случаев коронавируса, выздоровели 214 657 человек, скончались от инфекции 8756 пациентов.
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