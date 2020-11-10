В центре Еревана собралось несколько тысяч протестующих, передает РИА «Новости».

«Часть из них остается в здании правительства, которое они буквально взяли штурмом», — сообщает агентство.

По его данным, протестующие разбили окна первого этажа дома правительства, сломали двери и металлоискатель на входе в здание. Кроме того, в кабинетах правительства сломаны компьютеры, мебель, микрофоны.

Ранее сообщалось, что протестующие также устроили погром в здании парламента страны.

Протесты начались принятия главами России, Армении и Азербайджана совместного заявления о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.

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