В центре Еревана собралось несколько тысяч протестующих
В центре Еревана собралось несколько тысяч протестующих, передает РИА «Новости».
«Часть из них остается в здании правительства, которое они буквально взяли штурмом», — сообщает агентство.
По его данным, протестующие разбили окна первого этажа дома правительства, сломали двери и металлоискатель на входе в здание. Кроме того, в кабинетах правительства сломаны компьютеры, мебель, микрофоны.
Ранее сообщалось, что протестующие также устроили погром в здании парламента страны.
Протесты начались принятия главами России, Армении и Азербайджана совместного заявления о прекращении огня в Карабахе с 10 ноября.
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