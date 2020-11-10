США пожелали Зеленскому скорейшего выздоровления
Бернст Ю.
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Соединенные Штаты желают президенту Украины Владимиру Зеленскому скорейшего выздоровления, сообщается на странице Совета национальной безопасности США в Twitter.
«США желают президенту Владимиру Зеленскому скорейшего выздоровления. Наши молитвы с ним и всем украинским народом», — написал советник американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
Ранее Зеленский заявил, что заболел коронавирусом. По словам главы государства, он чувствует себя хорошо.
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