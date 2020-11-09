Глава ЯНАО прокомментировал назначение Якушева полпредом в УрФО
Новый полпред в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев хорошо знаком с тем, что происходит в регионах Урала. Об этом заявил глава Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, передает РИА «Новости».
Артюхов рассказал, что Якушев глубоко погружен в происходящее в УрФО, так как сам вырос в Надыме, а, кроме того, был губернатором Тюменской области.
«Даже находясь в Москве, он всегда был глубоко погружен в то, что происходит на Урале, оставался в повестке», — отметил глава ЯНАО.
Он добавил, что Якушев имеет большой управленческий опыт, который может способствовать реализации национальных проектов и поручений главы государства в ЯНАО.
Ранее президент России Владимир Путин освободил Якушева от должности главы Минстроя и назначил его своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— РБК: в кабмине сменятся пять министров
— Якушев освобожден от должности главы Минстроя и назначен полпредом президента в УрФО
— Комитет ГД поддержал назначение Шульгинова главой Минэнерго