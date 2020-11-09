Меркель поздравила Байдена с избранием президентом США
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Как сообщает ТАСС, она также высказала мнение, что ЕС и США должны вместе бороться с вызовами современного мира, и прежде всего с пандемией коронавируса, изменением климата и терроризмом.
«Джозеф Байден принесет свой многолетний опыт во внутренней и внешней политике. Он хорошо знает Германию и Европу», — сказала Меркель и отметила, что помнит личные встречи и переговоры с Байденом.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.
7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.
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