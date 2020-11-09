В парламенте предложили создать федеральную территорию «Сириус»

Депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект о создании федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу думского комитета по госстроительству и законодательству.

«Сегодня в Государственную думу внесен проект федерального закона «О федеральной территории «Сириус» в развитие обновленных положений конституции», — говорится в сообщении.

Это первый законопроект об организации власти на федеральной территории. Переходный период по организации территории составит пять лет.

Отмечается, что «Сириус» будет иметь собственные органы власти.

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