Кремль: Россия готова работать с любым президентом США

Москва готова работать с любым избранным президентом США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Путин неоднократно говорил о том, что он проявит уважение к любому выбору американского народа и что он будет готов к работе с любым избранным президентом США», — сказал Песков.

Пресс-секретарь выразил надежду, что со следующим президентом получится наладить диалог и нормализовать отношения между странами.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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