Президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров до 10, включая одного первого. Документ опубликован на сайте Кремля.

«Установить, что председатель правительства РФ имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства РФ, заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства РФ — руководителя аппарата правительства РФ», — говорится в указе.

Документ вступил в силу со дня его подписания.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин и Эрдоган обсудили Карабах

— Путин поручил заняться вопросом снижения «муниципального фильтра» на выборах

— Памфилова предложила Путину установить единые каникулы в школах при голосовании