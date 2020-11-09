Мадуро желает восстановить диалог с Вашингтоном после победы Байдена

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас намерен возобновить диалог с властями США после того, как демократ Джозеф Байден займет президентский пост, сообщает ТАСС.

«Мы будем работать над возобновлением каналов достойного, искреннего, прямого диалога между будущим правительством Соединенных Штатов и правительством Венесуэлы, которое я возглавляю», — объявил венесуэльский лидер.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом республики. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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